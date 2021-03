Udinese-Sassuolo | De Paul | “Felice per l’assist | mi mancava Pereyra meritava il gol | c’é cambio di mentalità”

(Di sabato 6 marzo 2021) Le parole del capitano dell', Rodrigo De.Al termine del match della "Dacia Arena", che ha regalato il successo alla squadra friulana contro il, appare soddisfatto Rodrigo De, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di "Sky Sport". Di seguito le dichiarazioni del Nazionale argentino, autore dell'assist per il gol del definitivo 2-0, siglato da Roberto. "Sono contento, siamo stati sfortunati con diversi infortuni ma la squadra ha sempre fatto bene. Sono molto contento dell'assist,il gol ed è uno dei giocatori più importanti che abbiamo. Mino un paio di assist, Llorente si è sbloccato e abbiamo fatto molto bene. I primi minuti sono molto importanti per noi, la squadra sta prendendo ...

Advertising

SkySport : UDINESE-SASSUOLO 2-0 Risultato finale ? ? #Llorente (42’) ? #Pereyra (90+3') ? ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Udinese 1-0 Sassuolo #SSFootball - leonardotipster : Udinese 2x0 Sassuolo! ?? - NincoSud : @sscnapoli L'Udinese batte il Sassuolo 2 - 0 chi segna? Llorente. Ma siete coglioni o no? Cedere Llorente con tutti… - VAVEL_Italia : Dopo il pareggio contro il @acmilan , l'@Udinese_1896 vince contro il @SassuoloUS. -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Sassuolo

Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il: le sue ...... De Paul e compagni battono 2 - 0 ile tengono alta la guardia fino alla fine senza soffrire l'attacco da 40 gol stagionali di De Zerbi. L'sale a quota 32 punti in classifica e si ...Stavolta l'Udinese non si fa male da sola. Dopo l'1-1 contro il Milan con rigore regalato nel finale per un mani di Stryger Larsen, De Paul e compagni battono 2-0 il Sassuolo e tengono alta la guardia ...UDINESE – Musso 6,5, De Maio 6,5, Nuytinck 6,5, Bonifazi 6,5 (87' Becao s.v.), Molina N. 7, De Paul 7, Arslan 5,5 (73' Makengo 6), Walace 6,5, Larsen 6,5, Pereyra 7, Llorente 7,5 (88' Nestorovski s.v.