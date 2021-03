Tutto su via Benedetto Croce: i rocciatori, la voragine, i camion (VIDEO) (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Una squadra di rocciatori sta lavorando alacremente per mettere in sicurezza il costone roccioso di via Benedetto Croce. Mentre gli specialisti, arrampicati a mezz’altezza, staccano Tutto quanto è pericolante, a terra un’altra squadra regola il traffico sul senso unico alternato. Si nota subito quanto la restrizione della carreggiata non riguardi soltanto l’area di cantiere – salendo sul lato destro dopo il distributore – ma anche un’altra zona più giù, sul lato opposto, a sinistra prima del distributore. Quello non è (ancora) un cantiere: è solo un’area obbligatoriamente recintata in quanto si è creata una voragine le cui cause ed entità sono tutte da verificare. In loco appare chiaro anche un atro aspetto: l’ordinanza comunale di divieto di transito dei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Una squadra dista lavorando alacremente per mettere in sicurezza il costone roccioso di via. Mentre gli specialisti, arrampicati a mezz’altezza, staccanoquanto è pericolante, a terra un’altra squadra regola il traffico sul senso unico alternato. Si nota subito quanto la restrizione della carreggiata non riguardi soltanto l’area di cantiere – salendo sul lato destro dopo il distributore – ma anche un’altra zona più giù, sul lato opposto, a sinistra prima del distributore. Quello non è (ancora) un cantiere: è solo un’area obbligatoriamente recintata in quanto si è creata unale cui cause ed entità sono tutte da verificare. In loco appare chiaro anche un atro aspetto: l’ordinanza comunale di divieto di transito dei ...

