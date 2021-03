Snowboard | Zan Kosir profeta in patria nel PGS di Rogla 4° Coratti | Fischnaller vince la Coppa di PGS

Leggi su oasport

(Di sabato 6 marzo 2021) Lo sloveno Zanha vinto il PGS di casa, sulle nevi di, battendo nettamente, in finale, il russo Andrey Sobolev. Il migliore tra gli azzurri è stato Edwin, il quale è stato autore di un’ottima prova e si è fermato solo in semifinale contro il sopraccitato. Alla fine,ha concluso la gara al quarto posto. Gli ottavi di finale non sono cominciati nel migliore dei modi per l’Italia dato che, nella prima sfida, Mirko Felicetti è stato eliminato dal polacco Michal Nowaczyk. Non è andata meglio a Roland, il quale è stato beffato, per appena cinque centesimi, dall’austriaco Alexander Payer. Al contrario, invece, Edwinha letteralmente dominato il suo ottavo rifilando settantasette centesimi all’austriaco Lukas Mathies. ...