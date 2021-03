Serie B 2020/2021: Djuric torna al gol, la Salernitana espugna 1-0 lo Zini di Cremona (Di sabato 6 marzo 2021) La Salernitana passa 1-0 di misura alla Zini di Cremona contro la Cremonese nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 grazie alla rete siglata nel primo tempo da Milan Djuric. In virtù di questo risultato i granata balzano al secondo posto con 46 punti, mentre i lombardi restano quindicesimi a quota 29. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE DEL MATCH I padroni di casa hanno un buon approccio alla gara, infatti provano subito a rendersi pericolosi con delle incursioni in area di rigore che però non portano i risultati sperati. I granata, dal loro canto, attendo nella propria metà campo e al 14? trovano la giocata vincente che vale la rete del vantaggio con un perfetto cross di Jaroszynski a cercare Milan Djuric, ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Lapassa 1-0 di misura alladicontro la Cremonese nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato digrazie alla rete siglata nel primo tempo da Milan. In virtù di questo risultato i granata balzano al secondo posto con 46 punti, mentre i lombardi restano quindicesimi a quota 29. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE DEL MATCH I padroni di casa hanno un buon approccio alla gara, infatti provano subito a rendersi pericolosi con delle incursioni in area di rigore che però non portano i risultati sperati. I granata, dal loro canto, attendo nella propria metà campo e al 14? trovano la giocata vincente che vale la rete del vantaggio con un perfetto cross di Jaroszynski a cercare Milan, ...

