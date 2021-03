Sanremo in ripresa sugli ascolti: l’edizione 2021 recupera sulla precedente, con 11 milioni di spettatori (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021 ha visto nei giorni scorsi un calo degli ascolti, rispetto all’edizione dello scorso anno che ha visto numeri altissimi. La quarta serata segna però un aumento degli spettatori rispetto alle precedenti, che arrivano a 11 milioni nella prima parte. Amadeus deve fare i conti con un Sanremo 2021 gravato da problemi e polemiche, ma che ha cercato di sollevare con la presenza di ospiti di rilievo. Gli ascolti della quarta serata di Sanremo La quarta serata ha visto un aumento degli ascolti di Sanremo, che nella prima parte ha visto 11.115.000 telespettatori con il 43,3% di share. Siamo ancora lontani dai 12.674.000 spettatori dello ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 6 marzo 2021)ha visto nei giorni scorsi un calo degli, rispetto aldello scorso anno che ha visto numeri altissimi. La quarta serata segna però un aumento deglirispetto alle precedenti, che arrivano a 11nella prima parte. Amadeus deve fare i conti con ungravato da problemi e polemiche, ma che ha cercato di sollevare con la presenza di ospiti di rilievo. Glidella quarta serata diLa quarta serata ha visto un aumento deglidi, che nella prima parte ha visto 11.115.000 telecon il 43,3% di share. Siamo ancora lontani dai 12.674.000dello ...

