Sanremo è una lista della spesa con le gastro-pagelle (Di sabato 6 marzo 2021) Ricordate Juliette Binoche in Chocolat (sono passati 20 anni da quel film, santo cielo) che lascia girare un disco di creta per liberare la fantasia di chi lo guarda e capire il loro gusto di cioccolato preferito? Ora toglieteci tutta la poesia della scena e sostituite il disco che gira con le serate di Sanremo 2021, guardate le esibizioni e provate a dire il cibo che vi ricorda. Ecco, avete appena partecipato alle gastro pagelle Sanremo, il modo più democratico per giudicare la competizione del Festival senza farvi odiare da nessuno, forse. Il voto è unico, assolutamente impulsivo e prende in considerazione la canzone, i look, l'esibizione e la presenza scenica. Perché ricordiamoci che i voti sono pur sempre una cosa seria, anzi serissima! Ecco i risultati dei cantanti in gara in questa ...

