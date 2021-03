Sanremo, Amadeus si ferma a due: “Un ter non ci sarà” (Di sabato 6 marzo 2021) Festival di Sanremo, Amadeus ai saluti: “Non ci sarà l’Ama ter, lo abbiamo già deciso io e Fiorello, ci abbiamo scherzato”. In occasione della conferenza stampa del 6 marzo, Amadeus ha fatto sapere che questa è la sua ultima esperienza sul palco dell’Ariston: un Amadeus ter al Festival di Sanremo non ci sarà. Il presentatore e direttore artistico gioca d’anticipo e scopre le carte, confermando una sensazione che circolava da tempo in realtà. Sanremo, Amadeus si ferma a due: “Non ci sarà un ter” “Non ci sarà l’Ama ter, lo abbiamo già deciso io e Fiorello, ci abbiamo scherzato. Se un giorno la Rai vorrà ancora affidarci il festival, magari prima dei 70 anni, ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021) Festival diai saluti: “Non cil’Ama ter, lo abbiamo già deciso io e Fiorello, ci abbiamo scherzato”. In occasione della conferenza stampa del 6 marzo,ha fatto sapere che questa è la sua ultima esperienza sul palco dell’Ariston: unter al Festival dinon ci. Il presentatore e direttore artistico gioca d’anticipo e scopre le carte, conndo una sensazione che circolava da tempo in realtà.sia due: “Non ciun ter” “Non cil’Ama ter, lo abbiamo già deciso io e Fiorello, ci abbiamo scherzato. Se un giorno la Rai vorrà ancora affidarci il festival, magari prima dei 70 anni, ...

Advertising

rubio_chef : Sanremo 2021, Amadeus: 'Patrik libero'. Sanremo 2020, “Palestina libe..” ah no scusate, nessuna ha avuto il coraggi… - sayrevee : Amadeus conferma che stasera i fiori saranno dati anche agli uomini. Questa è la prima volta in 71 anni del festiva… - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Sono grato a Rai. Sono stati due Festival storici, per me Sanremo è un evento, non un programma tv. No… - U_mBertOsTwEet : RT @_Bitw_n_10: michele bravi con amadeus dopo la finale di sanremo - soshineforever : RT @Ri_Ghetto: L’anno scorso in conferenza stampa Amadeus il sabato raccontava di avere cercato Bugo per tutta Sanremo fino alle 4 di notte… -