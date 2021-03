Sanremo 2021, top&flop della quarta serata – Achille Lauro con Fiorello fa un passo falso. Ma stavolta lascio parlare i miei ragazzi (Di sabato 6 marzo 2021) Ecco il migliore e il peggior momento musicale della quarta serata del Festival di Sanremo 2021 e, di seguito, i risultati del progetto scolastico “Non ignoriamo Sanremo”, con la classifica finale. Momento migliore: Madame. Diciamo subito che non è la miglior canzone di Madame. La parte debole del pezzo è certamente il testo, non all’altezza dei suoi standard. Poca cosa, rispetto a ciò che ci ha abituati ad ascoltare. Però questa ragazza anche ieri sera ha dimostrato di avere un carisma fuori dal comune, che è difficile riscontrare in alcuni suoi colleghi molto più navigati, anche tra quelli in gara quest’anno. Quando la senti cantare non ti è possibile pensare ad altro, e non ti avvilisce con il senso di pesantezza e di frustrazione di certi cantautori degli ultimi anni. Mi auguro che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Ecco il migliore e il peggior momento musicaledel Festival die, di seguito, i risultati del progetto scolastico “Non ignoriamo”, con la classifica finale. Momento migliore: Madame. Diciamo subito che non è la miglior canzone di Madame. La parte debole del pezzo è certamente il testo, non all’altezza dei suoi standard. Poca cosa, rispetto a ciò che ci ha abituati ad ascoltare. Però questa ragazza anche ieri sera ha dimostrato di avere un carisma fuori dal comune, che è difficile riscontrare in alcuni suoi colleghi molto più navigati, anche tra quelli in gara quest’anno. Quando la senti cantare non ti è possibile pensare ad altro, e non ti avvilisce con il senso di pesantezza e di frustrazione di certi cantautori degli ultimi anni. Mi auguro che ...

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - RiccardoScicol1 : A Sanremo il sosia di Freddie Mercury canta per strada senza mascherina: arrestato, Red Ronnie lo difende. - PEACHYWORLD2 : RT @rtl1025: La finale di #Sanremo2021 si avvicina, ora sul palco: ?? Francesca Michielin e Fedez ?? ?? Chiamami per nome ?? #FinalmenteSanr… -