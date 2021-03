Sanremo 2021 | l’incontro dietro le quinte tra i Maneskin e Orietta dopo la gaffe

Leggi su dilei

(Di sabato 6 marzo 2021) LadiBerti che ha chiamato iNaziskin è diventata virale nel giro di pochissime ore e ha tenuto banco sui social per tutto il pomeriggio prima dell’inizio della quarta serata del Festival di(leggi qui com’è andata). La cantante aveva tenuto una conferenza stampa in streaming, così come in questi giorni stanno facendo tutti gli artisti in gara per ovviare alle limitazioni imposte dalla pandemia. A una giornalista che le ha chiesto con chi dei colleghi in gara le piacerebbe duettare,ha risposto: “Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Ermal Metal e i Naziskin”. Intendendo dire Ermal Meta e i. Il suo ufficio stampa è subito intervenuto per correggerla, ma ormai la frittata era fatta e in pochissimo tempo la vicenda è finita (ed è rimasta ...