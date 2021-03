Sanremo 2021, la frase di Fiorello a Vittoria Ceretti che fa discutere sul web (Di sabato 6 marzo 2021) “Sei bella magretta”. E’ questa la frase di Fiorello che ha fatto storcere il naso ai tanti fan sul web. Non si fa attendere la risposta della modella. Una frase che può sembrare innocua, si trasforma in una polemica sul web. Ad affiancare Amadeus e Fiorello nella conduzione della terza serata del Festival di Sanremo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 6 marzo 2021) “Sei bella magretta”. E’ questa ladiche ha fatto storcere il naso ai tanti fan sul web. Non si fa attendere la risposta della modella. Unache può sembrare innocua, si trasforma in una polemica sul web. Ad affiancare Amadeus enella conduzione della terza serata del Festival diL'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - ugodiprovenza : RT @beatrice_tom: È il Gay Festival di Sanremo 2021. Amadeus e Fiorello hanno portato l'ex Festival della canzone italiana ad un livello in… - adrianobusolin : RT @beatrice_tom: È il Gay Festival di Sanremo 2021. Amadeus e Fiorello hanno portato l'ex Festival della canzone italiana ad un livello in… -