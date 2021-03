Sanremo 2021: i look della quarta puntata, tra tailleur ed eccessi (Di sabato 6 marzo 2021) Madame Prosegue il Festival di Sanremo 2021 e prosegue sul palco dell’Ariston la passerella di outfit a volte stravaganti, a volte al limite della normalità, che fanno spettacolo quasi quanto le canzoni, con buona pace dei puristi. Nella quarta puntata accanto ad Amadeus, che ha esibito la sua ormai nota divisa damascata ma con tocchi più accesi, ci sono state due presenze femminili: il direttore d’Orchestra Beatrice Venezi, che ha sfoggiato abiti lunghi senza infamia e senza lode, e poi Barbara Palombelli, che ha conservato il suo piglio professionale con l’ausilio dei tailleur. Le sorprese, come sempre, sono arrivate dagli artisti in gara, a cominciare da Annalisa: anche lei ha optato per un tailleur ghiaccio super scollato che, però, ha personalizzato con delle ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 6 marzo 2021) Madame Prosegue il Festival die prosegue sul palco dell’Ariston la passerella di outfit a volte stravaganti, a volte al limitenormalità, che fanno spettacolo quasi quanto le canzoni, con buona pace dei puristi. Nellaaccanto ad Amadeus, che ha esibito la sua ormai nota divisa damascata ma con tocchi più accesi, ci sono state due presenze femminili: il direttore d’Orchestra Beatrice Venezi, che ha sfoggiato abiti lunghi senza infamia e senza lode, e poi Barbara Palombelli, che ha conservato il suo piglio professionale con l’ausilio dei. Le sorprese, come sempre, sono arrivate dagli artisti in gara, a cominciare da Annalisa: anche lei ha optato per unghiaccio super scollato che, però, ha personalizzato con delle ...

