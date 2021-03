Real Madrid, Zidane: «Tutto su Benzema. Hazard torna per l’Atalanta» (Di sabato 6 marzo 2021) Zinedine Zidane parla alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid: ecco le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane parla alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid. Le parole anche su Benzema e Hazard verso l’Atalanta. DERBY – «Il derby è una partita speciale. Se giochiamo il campionato? Ci sono tre punti in palio, una finale come le altre partite. Dobbiamo sempre vincere ma qualunque cosa accada, resteremo vivi». Benzema – «Benzema ci sarà per la partita. Lo conosciamo ed è importante per noi, non solo per i gol. È importante quando abbiamo la palla, è importante nel nostro sistema. Benzema è un giocatore speciale per quello che fa in campo. È una gioia ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Zinedineparla alla vigilia della gara contro l’Atletico: ecco le dichiarazioni del tecnico delZinedineparla alla vigilia della gara contro l’Atletico. Le parole anche suverso. DERBY – «Il derby è una partita speciale. Se giochiamo il campionato? Ci sono tre punti in palio, una finale come le altre partite. Dobbiamo sempre vincere ma qualunque cosa accada, resteremo vivi».– «ci sarà per la partita. Lo conosciamo ed è importante per noi, non solo per i gol. È importante quando abbiamo la palla, è importante nel nostro sistema.è un giocatore speciale per quello che fa in campo. È una gioia ...

