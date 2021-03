Preside Fa Entrare a Scuola Studenti che Non Riescono a Collegarsi in Dad ma i Carabinieri Li Fanno Ritornare a Casa (Di sabato 6 marzo 2021) Carabinieri costretti ad intervenire in una Scuola del bresciano per la troppa presenza di alunni in classe malgrado la zona arancione. Nell’istituto vi erano quindici alunni, di cui cinque disabili ... Leggi su youreduaction (Di sabato 6 marzo 2021)costretti ad intervenire in unadel bresciano per la troppa presenza di alunni in classe malgrado la zona arancione. Nell’istituto vi erano quindici alunni, di cui cinque disabili ...

Advertising

Italia_Notizie : Preside riporta in classe chi non fa la dad a casa: intervento dei carabinieri - Vamonluvi : Hiram Lodge (?) si lamenta perché a #Riverdale ci sono 100 studenti in una scuola. Poi penso al mio liceo che in un… -