Povero Pd, dilaniato dalle correnti e preso in giro da Grillo: «Mi propongo come leader» (Di sabato 6 marzo 2021) Beppe Grillo torna esattamente laddove tutto era cominciato: la candidatura alla guida del Pd. Lo fa, alla sua maniera, con un lungo post sul blog. «Mi propongo – vi si legge – per fare il vostro segretario elevato. Ero già iscritto». Gli anni passano e, quel che è peggio, si vedono. All’epoca la provocazione risultò creativa e intelligente. Oggi soltanto patetica. Anche per effetto della drammatica crisi in cui si dibatte il Pd. Allora la risposta dei dirigenti di quel partito fu sprezzante. Nel blog lo stesso Grillo rievoca quella di Piero Fassino, oggi indicato come possibile reggente al posto di Zingaretti. «Fece la sua premonizione dicendo: si prenda, si faccia un partito». Infatti, il comico fondò i 5Stelle riscuotendo un insperato successo di pubblico e di critica. Da Grillo una provocazione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) Beppetorna esattamente laddove tutto era cominciato: la candidatura alla guida del Pd. Lo fa, alla sua maniera, con un lungo post sul blog. «Mi– vi si legge – per fare il vostro segretario elevato. Ero già iscritto». Gli anni passano e, quel che è peggio, si vedono. All’epoca la provocazione risultò creativa e intelligente. Oggi soltanto patetica. Anche per effetto della drammatica crisi in cui si dibatte il Pd. Allora la risposta dei dirigenti di quel partito fu sprezzante. Nel blog lo stessorievoca quella di Piero Fassino, oggi indicatopossibile reggente al posto di Zingaretti. «Fece la sua premonizione dicendo: si prenda, si faccia un partito». Infatti, il comico fondò i 5Stelle riscuotendo un insperato successo di pubblico e di critica. Dauna provocazione ...

Advertising

SecolodItalia1 : Povero Pd, dilaniato dalle correnti e preso in giro da Grillo: «Mi propongo come leader» - poilofaccio : @lavanagloria @LaGrevia LUI SECONDO ME IRACONDO E COL CUORE SPEZZATO DILANIATO STRAZIATO PERCHÉ LEI CANTA UNA SUA C… - HISUIchan1604 : Non ho veramente parole per esprimere il mio disappunto, ogni giorno che passa è un ago infilato nel mio povero cuo… -