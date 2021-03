Pagelle Monza-Pordenone 2-0: voti e tabellino, Serie B 2020/2021 (Di sabato 6 marzo 2021) Le Pagelle e il tabellino di Monza-Pordenone, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, in cui la formazione di casa guidata da Cristian Brocchi si è imposta 2-0 sulla squadra ospite grazie alle reti siglate da Davide Frattesi e Christian Gytkjaer. In virtù di questo risultato i biancorossi salgono al secondo posto a 47 punti, mentre i friulani restano undicesimi a quota 33. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH Monza (4-3-1-2): Di Gregorio 6; Donati 6,5 (64? Carlos Augusto 4), Bellusci 6, Pirola 6, Sampirisi 6,5; Frattesi 7; Scozzarella 6,5, Armellino 6,5, Boateng 6 (80? Paletta sv); Gytkjaer 6,5 (64? Balotelli 5,5), Mota 5 (64? D’Alessandro 6).Allenatore: Brocchi.A disposizione: Lamanna, D’Errico, ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Lee ildi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di, in cui la formazione di casa guidata da Cristian Brocchi si è imposta 2-0 sulla squadra ospite grazie alle reti siglate da Davide Frattesi e Christian Gytkjaer. In virtù di questo risultato i biancorossi salgono al secondo posto a 47 punti, mentre i friulani restano undicesimi a quota 33. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH(4-3-1-2): Di Gregorio 6; Donati 6,5 (64? Carlos Augusto 4), Bellusci 6, Pirola 6, Sampirisi 6,5; Frattesi 7; Scozzarella 6,5, Armellino 6,5, Boateng 6 (80? Paletta sv); Gytkjaer 6,5 (64? Balotelli 5,5), Mota 5 (64? D’Alessandro 6).Allenatore: Brocchi.A disposizione: Lamanna, D’Errico, ...

