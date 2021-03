Orietta Berti e i Maneskin commentano la gaffe “Naziskin” nel backstage (Di domenica 7 marzo 2021) Orietta Berti ha commentato la celebre gaffe “Naziskin” con i Maneskin, durante il tempo nel backstage. Durante un’intervista dietro le quinte ha confuso i Maneskin con il nome Naziskin. Orietta Berti commenta la gaffe “Naziskin” dietro le quinte con i Maneskin (Getty Images)La gaffe ha messo a soggezione la cantante, che è corsa subito nel backstage per scusarsi con il gruppo vincente da X Factor. Damiano dei Manseskin è stato poi intervistato su Radio 2 circa l’accaduto. Il cantante ha dichiarato che Orietta è stata molto educata e carina nel tornare in backstage per scusarsi, il ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021)ha commentato la celebre” con i, durante il tempo nel. Durante un’intervista dietro le quinte ha confuso icon il nomecommenta la” dietro le quinte con i(Getty Images)Laha messo a soggezione la cantante, che è corsa subito nelper scusarsi con il gruppo vincente da X Factor. Damiano dei Manseskin è stato poi intervistato su Radio 2 circa l’accaduto. Il cantante ha dichiarato cheè stata molto educata e carina nel tornare inper scusarsi, il ...

trash_italiano : IO VOGLIO BENE AD ORIETTA BERTI. #Sanremo2021 - _the_jackal : Nuove dichiarazioni di Orietta Berti #Sanremo2021 - Corriere : Orietta Berti: «Ho sentito tanti stonare, credono che cantare sia facile» - rooogersmithhh : RT @inWinterfell__: STO PIANGENDO PER FEDEZ CHE NON RIESCE AD INVITARE ORIETTA BERTI IN DIRETTA E CHIAMA UNA FANPAGEEEEEE #Sanremo2021 http… - SupportRossi46 : RT @_valslife1: piangendo per orietta berti che si è andata a scusare con i måneskin dietro le quinte per averlo chiamati naziskin protegge… -