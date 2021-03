Milan, Pioli: “Troppi infortuni? Non siamo contenti” | News (Di sabato 6 marzo 2021) Stefano Pioli, in vista della partita di domani % contro il Verona, ha parlato dei tanti infortunati in casa rossonero. Ecco le sue dichiarazioni Milan, Pioli: “Troppi infortuni? Non siamo contenti” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 marzo 2021) Stefano, in vista della partita di domani % contro il Verona, ha parlato dei tanti infortunati in casa rossonero. Ecco le sue dichiarazioni: “? NonPianeta

Advertising

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: “#Rebic sta bene, può partire titolare contro l'Udinese. #Mandzukic e #Bennacer? Stanno prose… - gilnar76 : Pioli sulla panchina a Romagnoli: «L’ha accettato, non era contento» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - milanmagazine_ : MILAN - Pioli: 'É il momento di stringere i denti, vogliamo andare in Champions, Verona? Juric sta facendo un grand… - sportli26181512 : Verona-Milan, Pioli: 'È il momento di stringere i denti, senza Champions saremo delusi': Pioli alla vigilia della g… - PianetaMilan : #Milan, #Pioli: 'Troppi infortuni? Non siamo contenti' | News -