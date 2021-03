LIVE Strade Bianche donne in DIRETTA: Elisa Longo Borghini e Chantal Blaak con 14” sul gruppo a tre chilometri dall’arrivo (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 Ha preso il largo la belga, mentre la nostra portacolori si è piantata dopo tutto il lavoro fatto per arrivare al traguardo. 13.11 Scatta Chantal Blaak, la Longo Borghini non riesce a tenerle la ruota! 13.10 Continua a spingere la Longo Borghini, inizia via Santa Caterina! 12.4% di pendenza media! 13.09 ULTIMO CHILOMETRO, oramai se la giocano loro! Siamo vicini a via Santa Caterina e la Cavalli non è così dietro! 13.08 E dietro Marta Cavalli prova ad uscire dal gruppo delle inseguitrici per raggiungere la vetta della corsa! Ma forse è tardi… 13.07 Mancano due chilometri all’arrivo, resiste il vantaggio del duo di testa! 20”! 13.06 La Blaak non dà un ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Ha preso il largo la belga, mentre la nostra portacolori si è piantata dopo tutto il lavoro fatto per arrivare al traguardo. 13.11 Scatta, lanon riesce a tenerle la ruota! 13.10 Continua a spingere la, inizia via Santa Caterina! 12.4% di pendenza media! 13.09 ULTIMO CHILOMETRO, oramai se la giocano loro! Siamo vicini a via Santa Caterina e la Cavalli non è così dietro! 13.08 E dietro Marta Cavalli prova ad uscire daldelle inseguitrici per raggiungere la vetta della corsa! Ma forse è tardi… 13.07 Mancano dueall’arrivo, resiste il vantaggio del duo di testa! 20”! 13.06 Lanon dà un ...

