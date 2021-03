La Juve prima soffre | poi passa 3-1 alla Lazio 

Leggi su agi

(Di domenica 7 marzo 2021) Lariesce a ribaltare lo svantaggio iniziale esulla Lazio per 3-1. L'Udinese batte il Sassuolo in casa per 2-0 e interrompe la serie positiva degli emiliani. Finisce in parità (1-1) la sfida tra Spezia e Benevento. Questi i primi tre verdetti della 26esima giornata di serie A. Lapoi, 3-1Lazio Nonostante le assenze in difesa, Ronaldo partito dpanchina e una formazione quasi completamente rivoluzionata, lantus si prende una vittoria di forza e carattere ai danni di una Lazio bella a sprazzi. Allo Stadium finisce 3-1 in rimonta, con Correa che apre le danze ma non basta ai capitolini, ribaltati da Rabiot e ddoppietta di Morata. Pirlo ed i suoi si portano ...