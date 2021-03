Juventus Lazio, Lichtsteiner: «Entrambe le squadre avranno grande pressione» (Di sabato 6 marzo 2021) Il doppio ex Stephan Lichtsteiner ha parlato della sfida di questa sera tra Juventus e Lazio Stephan Lichtsteiner, doppio ex di Juventus e Lazio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida di questa sera tra i bianconeri e i biancocelesti. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 Juventus Lazio – «Mi aspetto una partita tesa, tosta. Entrambe le squadre avranno grande pressione. La Juve deve vincere per continuare a sognare lo Scudetto, la Lazio per coltivare le ambizioni Champions. E’ la classifica gara che non si può sbagliare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Il doppio ex Stephanha parlato della sfida di questa sera traStephan, doppio ex di, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida di questa sera tra i bianconeri e i biancocelesti. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «Mi aspetto una partita tesa, tosta.le. La Juve deve vincere per continuare a sognare lo Scudetto, laper coltivare le ambizioni Champions. E’ la classifica gara che non si può sbagliare». Leggi su Calcionews24.com

