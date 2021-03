(Di sabato 6 marzo 2021) Luka, il gol e l'Eintracht Francoforte. Un triangolo che, nonostante l'ultimo periodo che ha visto il giocatore vestire la maglia del Real Madrid, si è rafforzato ed è tornato ad essere vincente. Il calciatore serbo sta vivendo la suain Germania dopo aver trovato l'accordo per andare in prestito dal club blancos. Intervistato dalla Bild, il classe 1997 si è detto estremamente soddisfatto di questo trasferimento.Ladicaption id="attachment 1081517" align="alignnone" width="474"(Instagram)/caption"Non ho giocato molto neglidue, quindi prima deve lavorare per essere completamente in forma. Cerco sempre di allenarmi al massimo, al limite di ciò che è ...

Advertising

ItaSportPress : Jovic, seconda vita all'Eintracht: 'Ultimi due anni complicati. Tornare qui scelta migliore. Ma in futuro...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Jovic seconda

ItaSportPress

... Sturaro: "Trampolino di lancio per la miaparte di carriera" Juventus, Bonucci: "Gattuso ... nel segno dell'uruguaiano: i colchoneros volanosi confessa: "Sto recuperando la forma. Rebic ...... Sturaro: "Trampolino di lancio per la miaparte di carriera" Juventus, Bonucci: "Gattuso ... nel segno dell'uruguaiano: i colchoneros volanosi confessa: "Sto recuperando la forma. Rebic ...Se la nostra Serie A si sta rivelando molto combattuta e piena di sorprese, anche i maggiori campionati europei non sono da meno. In molte delle maggiori leghe europee nulla è ancora deciso, con grand ...I russi si presentano in campo senza il proprio leader Shved oltre a Jovic e Valiev. Nella prima frazione sono ... lunga distanza a siglare la momentanea parità (29-29) in avvio di secondo periodo.