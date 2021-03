Incidente stradale SS 107: una vittima e tre feriti (Di domenica 7 marzo 2021) Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un Incidente verificatosi nella tarda mattinata nella citta di Crocetta, lungo la ss 107, nel tratto compreso tra Paola e Cosenza. Lo scontro ha coinvolto tre autovetture. Tre persone sono rimaste ferite, tra questa una bambina di 10 anni, trasportata in elisoccorso all’ospedale dell’Annunciata di Cosenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Anas, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dello scontro. Sono tre le vetture coinvolte: una Volkswagen Golf, una Lancia Delta ed una Nissan Note. Ferito il conducente dell’autovettura Nissan che viene subito trasportato presso struttura ospedaliera. L’auto sulla quale viaggiava a seguito dell’impatto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende, che hanno ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021) Un uomo di 48 anni ha perso la vita in unverificatosi nella tarda mattinata nella citta di Crocetta, lungo la ss 107, nel tratto compreso tra Paola e Cosenza. Lo scontro ha coinvolto tre autovetture. Tre persone sono rimaste ferite, tra questa una bambina di 10 anni, trasportata in elisoccorso all’ospedale dell’Annunciata di Cosenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Anas, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dello scontro. Sono tre le vetture coinvolte: una Volkswagen Golf, una Lancia Delta ed una Nissan Note. Ferito il conducente dell’autovettura Nissan che viene subito trasportato presso struttura ospedaliera. L’auto sulla quale viaggiava a seguito dell’impatto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende, che hanno ...

