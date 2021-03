Il Covid non dà tregua, a Torrette in 30 in attesa del ricovero. Al Cov - 4 attivati altri 6 posti di terapia semi - intensiva (Di sabato 6 marzo 2021) ANCONA - Tutto in quattro giorni. I tre container che ospiteranno la maxi Tac portatile, per monitorare i pazienti fuori dall'ospedale, sono arrivati a destinazione ieri sera. Appena poche ore prima i ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 6 marzo 2021) ANCONA - Tutto in quattro giorni. I tre container che ospiteranno la maxi Tac portatile, per monitorare i pazienti fuori dall'ospedale, sono arrivati a destinazione ieri sera. Appena poche ore prima i ...

