Hugo Maradona durissimo: 'Questa corsa ai soldi non gli avrebbe fatto piacere' (Di sabato 6 marzo 2021) NAPOLI - "Le vicende giudiziarie sulla morte di Diego sono una telenovela e mio fratello non può difendersi. Ne resto fuori: ciò che mi doveva dare me lo ha dato in vita. Questa corsa ai soldi non gli ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021) NAPOLI - "Le vicende giudiziarie sulla morte di Diego sono una telenovela e mio fratello non può difendersi. Ne resto fuori: ciò che mi doveva dare me lo ha dato in vita.ainon gli ...

