"Gianluca Vacchi sugli sci batteva me e Alberto Tomba" (Di sabato 6 marzo 2021) "Con Alberto Tomba ci conosciamo da bambini. La sua famiglia ha una casa a Cortina, lui era il fidanzatino di mia sorella. Gareggiavamo insieme, ma venivamo regolarmente battuti da Gianluca Vacchi, quello dei balletti sui social. Per nostra fortuna smise di sciare". A rivelarlo è Kristian Ghedina, uno dei più grandi sciatori italiani, che in un'intervista al Corriere della Sera del 2 febbraio scorso si è raccontato a cuore aperto, parlando della sua passione per lo sci, dell'amore per il rischio estremo e anche dei suoi amici, tra cui appunto proprio la star dei social Gianluca Vacchi, svelando il suo lato inedito di sciatore provetto. È stato poi lo stesso Vacchi, sempre al Corriere della Sera, a confermare tutto e chiarire: "Durante la nostra infanzia sulla neve i ..."

