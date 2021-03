Gaich illude Inzaghi | pari di Verde | è 1-1 tra Spezia e Benevento

(Di sabato 6 marzo 2021) Finisce 1-1 la prima gara della 26a giornata, tra, gara tra due neopromosse molto delicata in ottica salvezza. Partita molto combattuta e che forse lo, nel finale, avrebbe anche potuto vincere. Sanniti in vantaggio al 24? con, alla prima da titolare. Loha reagito con equilibrio ma il primo tempo finiva con il vantaggio ospite. Nella ripresa, forcing dei liguri di Italiano, che trovano il pareggio con Simoneal 71?. Locolpisce anche due traverse, ma il risultato non cambia, finisce 1-1. Un punto per parte importate, che smuove la classifica, con le due squadre che salgono a 26 punti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gaich illude il Benevento. Spezia bello e sfortunato, poi ci pensa Verde

Poi cala vistosamente (31' st Sau: s.v.)7: alla sua prima da titolare segna anche un gol di pregevole fattura, il primo in A, oltre a far risalire la squadra. (14' st Moncini 5,5: lui è ...Finisce 1 - 1, con un gol per tempo. Un pari che mantiene Spezia e Benevento sempre nei bassifondi della classifica, ma ancora in zona di relativa sicurezza. La squadra di Inzaghi (senza Schiattarella ...Spezia-Benevento 1-1 Montipò 6,5: attento su ogni pallone. Si supera su Verde mettendo in angolo un pallone velenoso. Nulla può sulla rete del pari.Padroni di casa in difficoltà nel primo tempo. Dopo tanta pressione e due traverse per i bianconeri (con Gyasi ed Erlic) un pari giusto fra Italiano e Inzaghi ...