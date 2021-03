Cronache di un Sanremo in pandemia – Tutto mi aspettavo, tranne una lezione di ribellione da Barbara Palombelli (Di sabato 6 marzo 2021) La serata comincia con la giacca brutta di Amadeus e la premiazione di Gaudiano, vincitore delle nuove proposte. L’inquadratura si sposta poi su una quarantina di fotografi appollaiati in galleria che creano un pittoresco assembramento, anche se non si smette mai di ricordare che a Sanremo hanno 75 pagine di protocollo anti-Covid che blinda tutti, persino quando vanno al bagno. Intanto l’energia potente dei Maneskin irrompe sul palco e spettina gli orchestrali apparendo perfettamente in linea con l’ospite femminile di questa sera: frizzante come la coca cola dopo che è rimasta in frigo una settimana, esilarante come una lezione di economia gestionale, arriva sul palco Barbara Palombelli. Come se non bastasse, Fiorello sfodera una serie di battute da villaggio turistico anni 90 che non aiutano per nulla a far decollare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) La serata comincia con la giacca brutta di Amadeus e la premiazione di Gaudiano, vincitore delle nuove proposte. L’inquadratura si sposta poi su una quarantina di fotografi appollaiati in galleria che creano un pittoresco assembramento, anche se non si smette mai di ricordare che ahanno 75 pagine di protocollo anti-Covid che blinda tutti, persino quando vanno al bagno. Intanto l’energia potente dei Maneskin irrompe sul palco e spettina gli orchestrali apparendo perfettamente in linea con l’ospite femminile di questa sera: frizzante come la coca cola dopo che è rimasta in frigo una settimana, esilarante come unadi economia gestionale, arriva sul palco. Come se non bastasse, Fiorello sfodera una serie di battute da villaggio turistico anni 90 che non aiutano per nulla a far decollare ...

