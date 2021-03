Covid: Udine, prorogata zona rossa ex caserma Cavarzerani (Di sabato 6 marzo 2021) prorogata oggi fino al 18 marzo dal Comune di Udine l'ordinanza di divieto di ingresso e uscita dall'ex caserma Cavarzerani emanata lo scorso 25 febbraio, struttura utilizzata come luogo per ospitare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 6 marzo 2021)oggi fino al 18 marzo dal Comune dil'ordinanza di divieto di ingresso e uscita dall'exemanata lo scorso 25 febbraio, struttura utilizzata come luogo per ospitare ...

Cavarzerani zona rossa fino al 18 marzo L'ex caserma Cavarzerani di Udine sarà zona rossa fino a metà mese. A seguito del riscontro, da parte del Dipartimento di Prevenzione, di otto casi di positività al Covid 19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l'...

