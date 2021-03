Coronavirus, nel Lazio i casi e i decessi diminuiscono: la Ciociaria resta la zona più colpita (Di sabato 6 marzo 2021) D’Amato: “Oggi su quasi 14 mila tamponi nel Lazio (-2.154) e oltre 25 mila antigenici per un totale di 39 mila test, si registrano 1.563 casi positivi (+38), 13 i decessi (-6) e +943 i guariti. diminuiscono i decessi e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. I casi a Roma città sono a quota 600“. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 227 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registrano 4 decessi, persone con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 321 i casi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) D’Amato: “Oggi su quasi 14 mila tamponi nel(-2.154) e oltre 25 mila antigenici per un totale di 39 mila test, si registrano 1.563positivi (+38), 13 i(-6) e +943 i guariti.e le terapie intensive, mentre aumentano ie i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. Ia Roma città sono a quota 600“. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 227 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registrano 4, persone con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 321 i...

Advertising

RobertoBurioni : Le varianti del coronavirus non sono automaticamente un problema, non è detto che riescano a 'evitare' il vaccino e… - sole24ore : Il medico che nel 2003 salvò il mondo dall’altro #coronavirus. Se ne parla oggi a #Start, il podcast del #Sole24Ore… - LPincia : RT @Adri19510: E CHIUDONO IN CASA GLI ITALIANI !!!!! Migranti, record di sbarchi nel 2021: coronavirus sempre più importato dall'estero - I… - DonQuichotte95 : RT @piergiuseppe36: Invasione, record di sbarchi nel 2021: le varianti di coronavirus sempre più importate dall’estero - MariaRestretti : RT @il_cupo: Migranti, record di sbarchi nel 2021: coronavirus sempre più importato dall'estero -