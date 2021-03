Corleone, sindaco e giunta tra i “furbetti” del vaccino (Di domenica 7 marzo 2021) I carabinieri del Nas hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese che a Corleone, a metà febbraio, alcune persone non rientranti nelle categorie stabilite dalla legge, si sono vaccinate contro il Covid19. Si tratta del sindaco Nicolò Nicolosi, 79 anni, e degli assessori della sua giunta. I carabinieri hanno fatto controlli a campione su 200 Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 7 marzo 2021) I carabinieri del Nas hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese che a, a metà febbraio, alcune persone non rientranti nelle categorie stabilite dalla legge, si sono vaccinate contro il Covid19. Si tratta delNicolò Nicolosi, 79 anni, e degli assessori della sua. I carabinieri hanno fatto controlli a campione su 200

