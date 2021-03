Campania in zona rossa, Friuli e Veneto in arancione: come cambiano i colori delle regioni (Di sabato 6 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze che entreranno in vigore da lunedì 8 marzo. La Lombardia in arancione rinforzato, mentre la Sardegna sarà zona bianca. Entra in vigore ... Leggi su today (Di sabato 6 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze che entreranno in vigore da lunedì 8 marzo. La Lombardia inrinforzato, mentre la Sardegna saràbianca. Entra in vigore ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - repubblica : ?? Covid, la Lombardia evita la zona rossa, a differenza della Campania. Veneto e Friuli arancioni, Lazio e Liguria… - infoitinterno : Nuovo Dpcm in vigore da oggi: Campania in zona rossa da lunedì - Torrechannelit : Turris – Campania in zona rossa: sospesa l’attività giovanile e di base -