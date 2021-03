Arisa | Alumna IED sul palco di Sanremo 2021

(Di sabato 6 marzo 2021) La 70+1 edizione del Festival diè stata fino a ieri considerata l’edizione più commentata sui social. Ovviamente i look dei cantanti sono uno degli argomenti più trattati. Uno dei look che ha suscitato più commenti favorevoli dal pubblico e dalla critica diè quello di. L’outfit è stato curato dalla giovane stylist

Arisa Alumna

firmato da una Alumna IED uno dei look che più ha riscontrato il favore del pubblico e della critica al Festival di Sanremo, ovvero quello curato dalla stylist Rebecca Baglini, impegnata all'Ariston con i Negramaro e, soprattutto, in gara con Arisa.