Amadeus non condurrà Sanremo l'anno prossimo: "Non ci sarà un mio ter" (Di sabato 6 marzo 2021) Amadeus non sarà il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo del prossimo anno. Lo ha annunciato lo stesso Amadeus nel corso della conferenza stampa al Casinò. “Se in futuro la Rai mi vorrà chiamare e ci sarà un progetto, ne parleremo. Ma non ci sarà un Amadeus ter di fila”. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021)nonil direttore artistico e conduttore del Festival didel. Lo ha annunciato lo stessonel corso della conferenza stampa al Casinò. “Se in futuro la Rai mi vorrà chiamare e ciun progetto, ne parleremo. Ma non ciunter di fila”.

