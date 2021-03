Trucco occhi autunno inverno 2021/2022: Parigi e il glam post pandemia (Di venerdì 5 marzo 2021) Sì, per il Trucco occhi dell’autunno inverno 2021/2022, lasciate chiuse nelle loro palette le polveri di ombretto. E munitevi di pietre e strass. Saranno l’accessorio indispensabile, protagonista di un nuovo fenomeno di bellezza. A dargli un nome è stata proprio Fara Homidi, la make up artist della sfilata autunno inverno 2021/2022 di Coperni alla Paris Fashion Week 2021. La truccatrice di base a New York, una delle più talentuose del momento, ha chiamato il make up che ha creato per le modelle dello show di Coperni “post pandemic glam”. Una definizione quanto mai incoraggiante e veritiera. Visto che, dalle ultime teorie di medici e scienziati, dovremmo essere fuori ... Leggi su amica (Di venerdì 5 marzo 2021) Sì, per ildell’, lasciate chiuse nelle loro palette le polveri di ombretto. E munitevi di pietre e strass. Saranno l’accessorio indispensabile, protagonista di un nuovo fenomeno di bellezza. A dargli un nome è stata proprio Fara Homidi, la make up artist della sfilatadi Coperni alla Paris Fashion Week. La truccatrice di base a New York, una delle più talentuose del momento, ha chiamato il make up che ha creato per le modelle dello show di Coperni “pandemic”. Una definizione quanto mai incoraggiante e veritiera. Visto che, dalle ultime teorie di medici e scienziati, dovremmo essere fuori ...

