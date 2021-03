Tommaso Zorzi ci “prova” con Oppini ma scopre che la fidanzata di lui è online… – VIDEO (Di venerdì 5 marzo 2021) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno letteralmente fatto impazzire gli estimatori con una diretta Instagram sull’account del vincitore del Grande Fratello Vip (che ha chiamato anche mamma Alba Parietti ma non è riuscito a collegarsi con lei). Tommaso Zorzi ci “prova” con Oppini ma spunta la fidanzata Zorzi ci ha bonariamente “provato” con il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 marzo 2021)e Francescohanno letteralmente fatto impazzire gli estimatori con una diretta Instagram sull’account del vincitore del Grande Fratello Vip (che ha chiamato anche mamma Alba Parietti ma non è riuscito a collegarsi con lei).ci “” conma spunta laci ha bonariamente “to” con il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

