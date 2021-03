Terremoto Pd | ecco perché le dimissioni di Zingaretti sono un bluff

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – C’è un solo maggiorente del Pd che non ha ancora detto a Nicoladi ritirare leda segretario – Stefano Bonaccini – e tutti gli occhipuntati sul governatore dell’Emilia-Romagna. E’ il suo momento? Si prenderà lui il Pd? Proprio per questo ledi Zinga potrebbero essere unper ribadire la sua leadership nel Pd. Tutti guardano al successore e invece sarà il governatore del Lazio a succedere a se stesso, all’Assemblea nazionale. Oppure no, ma allo stato attuale la possibilità che la mossa del segretario dimissionario sia quella di farsi confermare a furor di popolo appare la più probabile. L’addio (?) di: “Al Pd si parla solo di poltrone, mi vergogno” Ieri a sorpresaha annunciato la sua ...

Anche a questa si deve il terremoto in corso nel Pd, con il segretario che punta il dito sui ... ", le confesso un dubbio " ci dice lui " credo che dalle parti di Palazzo Chigi così come al ...