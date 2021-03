Sanremo 2021, Neffa travolto dalle critiche dopo la performance con Noemi (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri è andato in onda il secondo appuntamento con il Festival di Sanremo 2021, ad aprire la serata Canzoni d'autore è stata Noemi che ha duettato insieme a Neffa per eseguire uno dei suoi brani più conosciuti, «Prima di andare via». Ma qualcosa è andato storto ed il cantante è stato travolto dalle critiche. Problemi tecnici per Noemi e Neffa. Pioggia di critiche sul web: «Canta col fuso orario di Mosca» Noemi e Neffa mentre si stavano esibendo hanno avuto problemi tecnici per via dell'audio in cuffia. Entrambi hanno cantato fuori tempo. Poco dopo il problema è stato risolto però non sono mancate le critiche. Ma adiamo con ordine. Ieri sera ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri è andato in onda il secondo appuntamento con il Festival di, ad aprire la serata Canzoni d'autore è statache ha duettato insieme aper eseguire uno dei suoi brani più conosciuti, «Prima di andare via». Ma qualcosa è andato storto ed il cantante è stato. Problemi tecnici per. Pioggia disul web: «Canta col fuso orario di Mosca»mentre si stavano esibendo hanno avuto problemi tecnici per via dell'audio in cuffia. Entrambi hanno cantato fuori tempo. Pocoil problema è stato risolto però non sono mancate le. Ma adiamo con ordine. Ieri sera ...

