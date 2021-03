Sanremo 2021, Ermal Meta alla nipotina: “Anche stasera canto tardissimo, starai dormendo” (Di sabato 6 marzo 2021) Ermal Meta su Twitter manifesta dispiacere per via dell’orario in cui dovrà salire sul palco, molto tardi: “Anche stasera canto tardissimo“. Poi aggiunge uno scambio con la nipotina, che non potrà seguirlo perché sarà già andata a dormire. Nella serata di ieri il cantante si èesibito tra gli ultimi. stasera, scaletta alla mano, Ermal Meta dovrebbe esibirsi per le 2:04. “Pronto zio Ermal, stasera ti vedrò cantare?” “No amore, Anche stasera canto tardissimo e tu a quell’ora starai già dormendo.” “Allora ti sogno, zio.” ???? stasera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021)su Twitter manifesta dispiacere per via dell’orario in cui dovrà salire sul palco, molto tardi: ““. Poi aggiunge uno scambio con la, che non potrà seguirlo perché sarà già andata a dormire. Nella serata di ieri il cantante si èesibito tra gli ultimi., scalettamano,dovrebbe esibirsi per le 2:04. “Pronto zioti vedrò cantare?” “No amore,e tu a quell’oragià.” “Allora ti sogno, zio.” ????...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - arvvenig : RT @lastgiuli: 2019 2021 vince Sanremo ci va come ospite Alessandro sei pazzesco immenso sono… - winchesterauro : RT @lastgiuli: 2019 2021 vince Sanremo ci va come ospite Alessandro sei pazzesco immenso sono… -