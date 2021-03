Sanremo 2021: Elodie perde l’orecchino sulle scale, quanto costava? Scene di panico in diretta (VIDEO) (Di venerdì 5 marzo 2021) Elodie al Festival di Sanremo 2021 Per il secondo anno consecutivo la bellissima Elodie è tornata a calcare il prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico Amadeus l’aveva chiamata la prima volta per gareggiare con un suo brano poi divento hit, mentre in quest’occasione l’ha scelta in qualità di co-conduttrice al Festival 2021. Ovviamente, grazie alla sua grinta e bravura la Di Patrizi ha immediatamente lasciato il segno, scendendo le scale con un vestito rosso fuoco e una spaccatura vertiginosa. Il abito indossato della 30enne italo-francese porta la firma di Versace, mentre gli orecchini messi in mostra dall’ex allieva di Amici sono di Bvlgari e hanno un costo pari a 45 mila euro. Una cifra da far girare la testa a ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 marzo 2021)al Festival diPer il secondo anno consecutivo la bellissimaè tornata a calcare il prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston di. Il conduttore e direttore artistico Amadeus l’aveva chiamata la prima volta per gareggiare con un suo brano poi divento hit, mentre in quest’occasione l’ha scelta in qualità di co-conduttrice al Festival. Ovviamente, grazie alla sua grinta e bravura la Di Patrizi ha immediatamente lasciato il segno, scendendo lecon un vestito rosso fuoco e una spaccatura vertiginosa. Il abito indossato della 30enne italo-francese porta la firma di Versace, mentre gli orecchini messi in mostra dall’ex allieva di Amici sono di Bvlgari e hanno un costo pari a 45 mila euro. Una cifra da far girare la testa a ...

