Sanremo 2021, Aiello e il ‘dolore delle ferite inguaribili’ (Di venerdì 5 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Parte la quarta serata di Sanremo 2021 con Amadeus: emozioni a non finire con tutti gli ospiti e i cantanti in gara Dopo la grande passione esplosa sul palco di Sanremo con Annalisa, che riceve applausi, complimenti e fiori, è il turno di Aiello che, come spiega anche Amadeus, nel suo brano canta il dolore Leggi su youmovies (Di venerdì 5 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Parte la quarta serata dicon Amadeus: emozioni a non finire con tutti gli ospiti e i cantanti in gara Dopo la grande passione esplosa sul palco dicon Annalisa, che riceve applausi, complimenti e fiori, è il turno diche, come spiega anche Amadeus, nel suo brano canta il dolore

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - webmodanettv : RT @VanityFairIt: Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - nosensenow : Sanremo 2018 vs Sanremo 2021 #Sanremo2021 -