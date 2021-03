Sanremo 2021: Achille Lauro ed Emma Marrone in difesa degli incompresi (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo aver esplorato il glam rock e aver tributato l’immenso talento di Mina, Achille Lauro, per il terzo quadro al Festival di Sanremo, torna ancora più indietro, a un’Itaca lontana e al fantasma di una Penelope inquieta, interpretata da una straordinaria Monica Guerritore. «Ho imparato delle cose che preferivo non sapere» spiega Penelope prima di ammettere di essere diventata, suo malgrado, «un bastone con cui colpire altre donne che non avrebbero saputo essere pazienti come me». Poi la scena si sposta tra colonne antiche e ramoscelli fioriti, con Achille Lauro travestito da statua marmorea adorna di vezzi dorati che, con grandissima cura nei movimenti, canta la canzone che ha tratto ispirazione proprio dalla compagna di Ulisse, Penelope. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo aver esplorato il glam rock e aver tributato l’immenso talento di Mina, Achille Lauro, per il terzo quadro al Festival di Sanremo, torna ancora più indietro, a un’Itaca lontana e al fantasma di una Penelope inquieta, interpretata da una straordinaria Monica Guerritore. «Ho imparato delle cose che preferivo non sapere» spiega Penelope prima di ammettere di essere diventata, suo malgrado, «un bastone con cui colpire altre donne che non avrebbero saputo essere pazienti come me». Poi la scena si sposta tra colonne antiche e ramoscelli fioriti, con Achille Lauro travestito da statua marmorea adorna di vezzi dorati che, con grandissima cura nei movimenti, canta la canzone che ha tratto ispirazione proprio dalla compagna di Ulisse, Penelope.

