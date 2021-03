Roma, per Veretout lesione muscolare: ecco i tempi di recupero (Di venerdì 5 marzo 2021) Il centrocampista, costretto ad uscire contro la Fiorentina, oggi ha effettuato gli esami strumentali: si profila uno stop lungo In casa Roma c’era molta ansia per le condizioni di Jordan Veretout, uscito per infortunio durante il match contro la Fiorentina di mercoledì. Ansia perchè si temeva per uno stop lungo dopo gi esami strumentali e di certo per Fonseca perdere il centrocampista frencese in questa delicata fase del campionato potrebbe essere decisivo. Tuttavia dopo gli esami si è scongiurato il pericolo di uno stop di 45 giorni. Come riportato da Sky Sport infatti dopo gli esami svolti in mattinata a Villa Stuart Veretout ha rimediato “solo” una lesione muscolare al flessore. Lo stop sarà di quasi un mese e il francese salterà sicuramente le sfide contro Genoa, Shakhtar (andata e ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) Il centrocampista, costretto ad uscire contro la Fiorentina, oggi ha effettuato gli esami strumentali: si profila uno stop lungo In casac’era molta ansia per le condizioni di Jordan, uscito per infortunio durante il match contro la Fiorentina di mercoledì. Ansia perchè si temeva per uno stop lungo dopo gi esami strumentali e di certo per Fonseca perdere il centrocampista frencese in questa delicata fase del campionato potrebbe essere decisivo. Tuttavia dopo gli esami si è scongiurato il pericolo di uno stop di 45 giorni. Come riportato da Sky Sport infatti dopo gli esami svolti in mattinata a Villa Stuartha rimediato “solo” unaal flessore. Lo stop sarà di quasi un mese e il francese salterà sicuramente le sfide contro Genoa, Shakhtar (andata e ...

