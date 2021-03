Pd | Zingaretti si dimette e conferma | “Nessun ripensamento”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nicolalascia la guida del Pd. Una notizia spiazzante non solo per il suo partito ma per tutta la politica. Un grandissimo grazie a tutte e a tutti coloro che in queste ore, da ieri sera, mi hanno scritto e mi stanno scrivendo. … Pubblicato da Nicolasu Venerdì 5 marzo 2021 Non L'articolo proviene da YesLife.it.

Giorgiolaporta : #Zingaretti si dimette dal #Pd. Quel signore che ridacchiava del #Covid si dimette con un anno di ritardo. Ma resta… - you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il Segretario #PD Nicola #Zingaretti - fattoquotidiano : Zingaretti si dimette da segretario del Pd: “Mi vergogno che nel mio partito si parli di poltrone mentre esplode la… - arquer12 : RT @LegaSalvini: IL GIORNALE: ESPLODE IL PD E #ZINGARETTI SI DIMETTE, È IL CAOS - i_dellac : RT @Arturo_Parisi: Zingaretti si dimette, Raggi: 'Ha ragione lui, assurdo parlare di POLTRONE durante pandemia' POLTRONE Si rafforza un com… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti dimette

Leggi anche Dimissioni, Salvini: "Gli ho mandato un messaggino"sie spiazza il Pdsi, telefonata con Conte: stima e sostegno "Io mi sono dimesso per ...Nicolava solo ringraziato per aver dimostrato, nel quotidiano politico, di tenere al bene per la propria terra tutto il Paese agevolando, in situazioni complesse come quelle della ..."Zingaretti?", si chiede Salvini. "Gli ho già mandato un messaggino... ma gli italiani chiedono.... salute, vaccini, lavoro, rimborsi... spero che nel Pd non passino settimane a decidere chi deve fare ...Come fece Veltroni quando si dimise da segretario del Pd. Così fa anche Zingaretti: «Basta, mi avete stancato, me ne vado». E ai suoi assicura: «Non ...