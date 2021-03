Pd: Marcucci, 'M5s interlocutore ma fino a alleanza strategica ce ne corre' (Di venerdì 5 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Pd: Marcucci, 'M5s interlocutore ma fino a alleanza strategica ce ne corre'... - sav_e_1410 : Il rischio che il PD ed il M5S si alleassero per le amministrative era altissimo, ed avrebbero potuto vincere. Allo… - MMastrantuono : RT @laGigogin: Quelli come #Marcucci quinte colonne renziane nel PD, sono quelli che fanno migrare gli elettori verso il M5s a guida Conte - matteotti_g : RT @laGigogin: Quelli come #Marcucci quinte colonne renziane nel PD, sono quelli che fanno migrare gli elettori verso il M5s a guida Conte - fran67marcolin : RT @laGigogin: Quelli come #Marcucci quinte colonne renziane nel PD, sono quelli che fanno migrare gli elettori verso il M5s a guida Conte -