capuanogio : ?? #Napoli dei veleni e #ADL è pronto a fare una rivoluzione. Il presidente studia la nuova crisi della squadra e i… - repubblica : Uno psicologo per i ristoratori in crisi: 'Contro la paura': La Cna di Bologna organizza le sedute: 'Hanno bisogno… - Agenzia_Dire : #Pd in crisi, e a #Bologna le #Acli salutano: “Il partito è morto”. - rep_bologna : Crisi Pd, il silenzio di Bonaccini sull'addio di Zingaretti: 'Adesso la priorità è solo una: vaccinare' [di Silvia… - Diego31883 : RT @capuanogio: ?? #Napoli dei veleni e #ADL è pronto a fare una rivoluzione. Il presidente studia la nuova crisi della squadra e in caso d… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi Bologna

Benevento voto 4,5 : Non può bastare un grande girone d'andata per rimanere in A: ora laè ...voto 5 : Un passo indietro importante in confronto alle gare precedenti. Gli avversari si ......davvero nel Pd vuole sostituire Zingaretti con l'altro suo collega Presidente della Regione,... Per questo, da tempo diciamo che ladel principale partito del centrosinistra viene da ...Non si spegne il momento no in casa Napoli. Come raccontato da ‘Sky Sport’, Mario Rui non ha concluso l’allenamento con la squadra, ma è stato allontanato prima da Gennaro Gattuso: alla base della dec ...Il Corriere della Sera, stamani, dedica spazio al Napoli e all'aria pesante che si respira dalle parti di Castelvolturno. La coppia Gattuso-Giuntoli, si legge, torna a vacillare dopo la ...