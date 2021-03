Nel Pd appelli e petizioni a Zingaretti | ‘Nicola ripensaci’

Leggi su dire

(Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – Petizioni online, raccolte firme, lettere aperte. Nicola Zingaretti ha chiarito che non tornerà sui suoi passi. Ciononostante nel Pd si susseguono le iniziative per chiedergli di ripensarci. Da Bologna iscritti ed elettori fanno circolare una lettera aperta a Zingaretti nella quale spiegano di aver creduto e di continuare a credere “nel progetto” con cui Zingaretti è stato eletto segretario nazionale meno di 2 anni fa. “Questo non è il momento di sparare addosso a chi tiene il timone in un momento così difficile per il paese, ma di fare ognuno la propria parte per contribuire a dare le risposte di cui le cittadine e i cittadini hanno bisogno”, dicono.