Napoli, dopo il Sassuolo Insigne e Ghoulam a confronto: “Trasformiamo la rabbia in concentrazione” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il pareggio per 3-3 contro il Sassuolo ha lasciato tante scorie, soprattutto psicologiche nei calciatori azzurri schierati al Mapei Stadium. Il Napoli, con pochi accorgimenti, avrebbe potuto facilmente portare a casa i tre punti eppure, come invece capita ormai fin troppo spesso, si è lasciato rimontare da un rigore a pochi attimi dalla fine. Sintomo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Il pareggio per 3-3 contro ilha lasciato tante scorie, soprattutto psicologiche nei calciatori azzurri schierati al Mapei Stadium. Il, con pochi accorgimenti, avrebbe potuto facilmente portare a casa i tre punti eppure, come invece capita ormai fin troppo spesso, si è lasciato rimontare da un rigore a pochi attimi dalla fine. Sintomo L'articolo

ZZiliani : La cosa buffa del calcio col verme made in Italy è che #Orsato combina quel che combina in #InterJuve e non incroci… - borghi_claudio : Per cambiare un po' discorso da #Milano. Parliamo di Napoli. Vi ricordate le folle oceaniche per la morte di Marado… - capuanogio : Nuovo caso nel #Napoli: #Gattuso ha allontanato #MarioRui dall'allenamento perché il portoghese non aveva un attegg… - Silvana35366131 : RT @EliseiNicole: Prof morta a Napoli dopo il vaccino, Annamaria Colao: “Non mettiamo sotto accusa il siero” - Elisaerre19 : RT @musagete10: Ibra, Çalhanoglu, Bennacer e Mandzukic dovrebbero tornare dopo il Napoli, ossia per il ritorno di EL contro il Manchester U… -