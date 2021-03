MotoGP: Maverick Vinales sarà presto papà (Di venerdì 5 marzo 2021) Alla vigilia del primo test pre - stagionale sul circuito di Losail, in Qatar, ( le speranze di Yamaha ) Maverick Viñales ha voluto annunciare la notizia che gli stravolgerà la vita: presto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 5 marzo 2021) Alla vigilia del primo test pre - stagionale sul circuito di Losail, in Qatar, ( le speranze di Yamaha )Viñales ha voluto annunciare la notizia che gli stravolgerà la vita:...

motosprint : #MotoGP: Maverick #Vinales sarà presto papà - gponedotcom : Fiocco rosa in casa Vinales: la moglie Raquel è in dolce attesa: È stato lo stesso Maverick ad annunciare il lieto… - dianatamantini : MOTOGP - Fiocco rosa in arrivo per Maverick Viñales. Il pilota Monster Yamaha ha annunciato la gravidanza della mog… - corsedimoto : MOTOGP - Fiocco rosa in arrivo per Maverick #Viñales. Il pilota Monster #Yamaha ha annunciato la gravidanza della m… -