Moda: Otb di Renzo Rosso ha comprato 100% di Jil Sander (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il gruppo Otb di Renzo Rosso ha comprato il 100% di Jil Sander, a conclusione di un processo competitivo. L'imprenditore lo ha annunciato anche su Instagram: "Sono orgoglioso di annunciare che Jil Sander da oggi è parte di Otb Group". Nomura è stata sole advisor di Onward Holdings, proprietaria del marchio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il gruppo Otb dihaildi Jil, a conclusione di un processo competitivo. L'imprenditore lo ha annunciato anche su Instagram: "Sono orgoglioso di annunciare che Jilda oggi è parte di Otb Group". Nomura è stata sole advisor di Onward Holdings, proprietaria del marchio.

TV7Benevento : Moda: Otb di Renzo Rosso ha comprato 100% di Jil Sander... - MSilviaSacchi : RT @L_Economia: La Otb di ?@RenzoRosso? compra #JilSander. «È un diamante, accoglierlo per me un onore». ?@MSilviaSacchi? - L_Economia : La Otb di ?@RenzoRosso? compra #JilSander. «È un diamante, accoglierlo per me un onore». ?@MSilviaSacchi? -