Migliora la 14enne in rianimazione per Covid a Firenze | “Respiro quasi spontaneo | è vigile”

(Di venerdì 5 marzo 2021)lainperno le condizioni delladi Grosseto ricoverata inall’ospedale Meyer diper. La conferma dalla direttrice sanitaria Francesca Bellini: “La ragazzina hauned è. Resta ancora sotto osservazione in, ma credo che presto potrà essere trasferita in un reparto ordinario.”. Nel nosocomio toscano altri tre bimbi positivi.no le condizioni dellaricoverata inall’ospedale Meyer diper ...

v3rd3acqua : RT @fanpage: Ultim'ora Migliorano le condizioni della 14enne di Grosseto - Bianca34874951 : RT @fanpage: Ultim'ora Migliorano le condizioni della 14enne di Grosseto - fanpage : Ultim'ora Migliorano le condizioni della 14enne di Grosseto -

Ultime Notizie dalla rete : Migliora 14enne

Fanpage.it

Era già accaduto nei giorni scorsi per unale cui condizioni sono progressivamente migliorate, tanto che oggi potrà lasciare la terapia intensiva, come ha spiegato la direttrice sanitaria del ...Nel caso specifico dellatoscana, il suo ricovero sarebbe dovuto a complicanze dovute all'infezione da Covid e secondo il quotidiano toscano sarebbe in condizioni critiche ma non sarebbe ...In aumento rispetto a ieri i nuovi contagi. Vaccini, Giani: "Cominciano a essere previste forniture di vaccini leggermente più alte di quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane" ...Migliorano le condizioni di salute della 14enne grossetana colpita dal Covid19 e ricoverata al Meyer di Firenze. Si trova ancora nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale pediatrico fiorentino, m ...